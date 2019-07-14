РИАМО - 14 июл. В первую тройку по посещаемости во втором туре Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) вошли матчи в Волгограде, Химках и Томске, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства ТурСтат.

«На матче на «Арене Химки» между футбольными клубами «Химки» и «Авангард», который завершился со счетом 3:0, присутствовали 5184 человек», — говорится в сообщении.

Матч 2 тура ФНЛ в Волгограде посетили 12 734 зрителя, игру в Томске - 4 тысячи зрителей.

По данным ТурСтат, 76,4 тысячи зрителей посетили матчи первых двух туров ФНЛ сезона 2019/2020. В среднем на каждую игру приходят 3,8 тысячи болельщиков.