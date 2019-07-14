РИАМО - 14 июл. За полгода жители и гости Москвы приобрели более 3,6 миллиона карт «Тройка», это почти на один миллион экземпляров больше, чем за аналогичный период в 2018 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На карту «Тройка» можно записать разные типы проездных билетов. А в мобильном приложении «Метро Москвы» ее можно пополнить удаленно, не обращаясь в кассы. Эта карта более прочная, чем бумажные проездные, поэтому она служит дольше», — рассказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он добавил, что благодаря «Тройкам» выпускается меньше бумажных билетов «Единый», что благоприятно сказывается на окружающей среде.

Востребованность проездных билетов «Единый», которые выпускают на бумажном носителе, снижается. С января по июнь горожане купили 34,8 миллиона таких билетов — это на 4,1 миллиона меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Тройкой» проезд оплачивают более 90% пассажиров в Москве. Всего c 2013 года (с тех пор, как начали выпускать транспортную карту) в столице продали более 26 миллионов «Троек».

Помимо привычных синих карт, в столичной подземке также можно приобрести тематические проездные билеты с необычным дизайном. Их выпускают ограниченным тиражом. К весеннему велофестивалю в мае в кассы метро поступили «Тройки» с изображением велосипедистов. А в июле карты «Тройка» украсила фотография панды. В продаже также есть проездные в виде брелков, браслетов и колец.

«Тройкой» можно оплатить более 50 городских сервисов, в том числе посещение 45 музеев и галерей. Среди них Музей-квартира Александра Солженицына (филиал Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына), Музей международного нумизматического клуба, Государственный Дарвиновский музей и многие другие.