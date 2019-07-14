РИАМО - 14 июл. Порядка 400 сотрудников метрополитена, в том числе инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров, помогут построить маршрут во время закрытия участка Сокольнической линии, говорится в сообщении пресс-службы «Московского метрополитена».

Сотрудники метро работают ежедневно на станциях «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка», а также на станциях «Парк Культуры», «Спортивная» и «Университет».

«Работники помогут построить оптимальный маршрут, найти остановки компенсационных автобусов и разъяснят порядок работы общественного транспорта во время закрытия участка юго-западного участка Сокольнической линии», — говорится в сообщении.

На станциях метро разместили плакаты с информацией о закрытии участка «красной» ветки, информацию передают также по громкой связи.

Юго-западный участок Сокольнической линии метро между станциями «Университет» и «Коммунарка» закрыт с 13 по 20 июля в связи со строительством Большой кольцевой линии. В качестве альтернативы рекомендуют пользоваться компенсационными автобусами КМ1 и КМ2.