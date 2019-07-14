РИАМО - 14 июл. В подмосковном Волоколамске в воскресенье состоялся второй шоссейный велозаезд серии Gran Fondo Russia, попробовать свои силы и выйти на старт мог любой желающий старше 18 лет, выбрав одну из двух дистанций или формат велогонки, говорится в сообщении пресс-службы министерства физкультуры и спорта Московской области.

Заезды организовали на дистанциях 30 и 50 километров для профессионалов и любителей.

«Всего участниками крупнейшей в стране шоссейной гонки стали более тысячи велосипедистов. Среди них не только представители России, но и гости из США, ЮАР, Франции, Ирана, Казахстана, Украины и Финляндии», — говорится в сообщении.

В рамках подмосковного заезда впервые в России прошел международный квалификационный этап UCI Gran Fondo World Series. Его участники преодолели дистанцию в 103 километра. Спортсмены, показавшие по его итогам лучшие результаты, получат право побороться за титул чемпиона мира. Финал UCI Gran Fondo состоится в конце августа в польском городе Познани.

«Международные велозаезды Gran Fondo - одни из наиболее ярких и масштабных спортивных мероприятий, которые вот уже третий год подряд мы проводим на территории нашего региона. Для нас большая честь, что хозяином первой в России гонки, проводимой под эгидой международного союза велосипедистов UCI, стал именно подмосковный Волоколамск», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Всего в 2019 году Московская область примет три заезда серии Gran Fondo Russia. Следующий подмосковный старт состоится 15 сентября в городском округе Серпухов. Участников ждет уникальная трасса, которая пройдет по территории Приокско-Террасного заповедника.