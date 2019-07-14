РИАМО - 14 июл. Возбуждено уголовное дело по факту крушения дельталета, в результате которого погибли двое жителей Подмосковья, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Трагедия произошла в Тверской области. Дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц».

«Следствием установлено, сегодня, примерно в 06:00, при выполнении прогулочного полета в поле, расположенном вблизи деревни Киселево Кимрского района Тверской области, потерпел крушение дельталет, в результате чего находившиеся борту мужчины 1974 и 1962 года рождения скончались», — говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.