РИАМО – 14 июл. Футбольный клуб ЦСКА уступил «Крыльям Советов» в матче первого тура РПЛ на стадионе «Самара Арена», пишет в воскресенье ТАСС.

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. «Самара Арену» посетили более 25 тысяч зрителей.

«Дубль оформил 22-летний нападающий Александр Соболев (51-я и 58-я минуты). Соболев провел 36-й матч в чемпионатах России, в которых забил девять мячей («Крылья Советов» - 13 матчей, 3 гола; «Томь» - 13, 3; «Енисей» - 10, 3). Соболев и Эрик Бикфалви из екатеринбургского «Урала» возглавляют бомбардирскую гонку сезона-2019/20, забив по два мяча», – отмечается в сообщении.

Клубы провели 49 матчей в рамках чемпионатов России. ЦСКА побеждал 27 раз, еще 11 матчей закончились ничьей. В последний раз команда из Самары побеждала армейцев в ноябре 2015 года.

В следующем туре ЦСКА сыграет с «Оренбургом» в Москве.