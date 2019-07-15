РИАМО - 15 июл. С понедельника в подмосковных лагерях начнется проект для воспитанников детских домов: организаторы подготовили занятия по азам предпринимательской деятельности, экскурсии на промышленные предприятия, мастер-классы по шитью и кузнечному делу, говорится в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Московской области Ольги Забраловой.

«Дети будут участвовать в трех тематических летних профильных сменах. Пилотной площадкой станет школа-интернат имени Преподобного Сергия в Сергиевом Посаде», – рассказала Забралова.

Она отметила, что в сменах для воспитанников приготовили много профориентацонных и досуговых активностей.

«На смене «Твой выбор сегодня» ребята смогут познакомиться с азами предпринимательской деятельности, а также посетят Загорский оптико-механический завод и Загорский трубный завод», — поделилась Забралова.

В смене «Город мастеров» дети смогут опробовать профессии из сферы народного промысла – они посетят Сергиево-Посадский институт игрушки, также для мальчиков будут мастер-классы по кузнечному делу, а для девочек – по швейному. Третья и заключительная смена «Курс на взлет» организована при содействии авиакомпании «Аэрофлот».

Забралова отметила, что такие мероприятия в детдомах они устраивают впервые.