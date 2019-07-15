РИАМО – 15 июл. Насыщенная программа ждет участников проекта «Московское долголетие» в понедельник, в разных районах столицы пройдут концерты, занятия танцами и фитнесом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На утреннюю зарядку приглашают жителей района Восточный. Гостям предложат выполнить комплексы упражнений для улучшения самочувствия и поддержания здоровья. Тренировка начнется в 09:30 по адресу: улица 9 Мая, дом №24А», – говорится в сообщении.

В Орехово-Борисове Южном пройдет открытый урок по общей физической подготовке. Его проведет дипломированный преподаватель Наталья Уварова. Начало в 15:00 по адресу: Домодедовская улица, дом №24, корпус 4.

В парке «Садовники» (проспект Андропова, дом №58А) пройдет занятие Zumba Gold. Танцевальную разминку проведет тренер по зумбе и фитнесу Нина Красношапка. Начало в 10:00.

В Красносельском районе пройдет «Час классической музыки». На сцену выйдут участник проекта «Московское долголетие» Александр Малкус и певица, поэтесса, член Союза писателей России Марлена Мош. Начало концерта в 13:30 по адресу: Малый Краснопрудный тупик, дом №1, строение 1.

Послушать лирические песни отечественных композиторов можно будет в Басманном районе по адресу: Бауманская улица, дом №36, строение 2. Концерт начнется в 13:30.

А в 11:30 по адресу: Чертановская улица, дом №1б, корпус 1 начнется сольное выступление Алексея Комочкина.

Вход на все мероприятия свободный.