РИАМО - 14 июл. Жителей столицы предупредили о затруднениях на дорогах в районе перекрытых станций Сокольнической линии метро, сообщается в Twitter-аккаунте центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

«Завтра (15 июля – ред.) ожидаются затруднения движения на юго-западе в районе закрытых станций Сокольнической линии. Рекомендуем, по возможности, не ездить на автомобиле в район перекрытий. Пользуйтесь городским транспортом. Впереди у нас непростая неделя», – говорится в сообщении.

Юго-западный участок Сокольнической линии метро между станциями «Университет» и «Коммунарка» закрыт с 13 по 20 июля в связи со строительством Большой кольцевой линии.

Для пассажиров недоступны станции «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». В качестве альтернативы рекомендуют пользоваться компенсационными автобусами КМ1 и КМ2.