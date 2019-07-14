РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. В Подольске фестиваль «Православная семья», который проходил в воскресенье в парке Талалихина, посетили свыше 500 человек, сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов мероприятия.

Фестиваль «Православная семья» посвящен памяти святых Петра и Февроньи. Организаторами мероприятия были волонтеры движения «Милосердие - Подольск» при содействии Подольского благочиния. Для гостей подготовили праздничный концерт, мастер-классы и многое другое.

«Всего фестиваль посетили свыше 500 человек. Все прошло замечательно. В рамках мероприятия проводилась благотворительная ярмарка в помощь двум тяжелобольным деткам. Всего было собрано 54 тысячи рублей, которые будут направлены их родителям», - сказала организатор.

Среди почетных гостей фестиваля был благочинный Подольских церквей протоиерей Олег Сердцев. Участие в программе принимали более 10 волонтерских, благотворительных организаций, а также организации, объединяющие многодетные семьи Подольска, «Большая семья большого Подольска» и «Справимся вместе».