РИАМО - 14 июл. В День российской почты в московском Музее Победы рассказали о собранной коллекции фронтовых писем и о том, как их писали в годы войны, говорится в сообщении пресс-службы культурного учреждения.

В музее хранятся около 5 тысяч писем с фронта. Это 5 тысяч историй, полных любви к Родине и к своим близким. Письма передают в дар музею родные и близкие героев Великой Отечественной войны.

«Дарителями становятся и москвичи, и жители других регионов. Ежемесячно фонды музея пополняют около 3 тысяч предметов, значительную часть из них составляют фронтовые письма», – отмечается в сообщении.

В первые дни войны у людей не хватало конвертов. Тогда появились «фронтовые» письма-треугольники – лист с посланием перегибали по диагонали несколько раз: сначала справа налево, потом – слева направо. Адрес писали на обратной стороне, а марки не наклеивались.

В фронтовых адресах не указывали географических названий. Как точка доставки указывалась «Д.К.А.» (Действующая Красная Армия), затем порядковый номер полевой почтовой станции, а после особый условный код воинской части, который знали только уполномоченные лица.

Часто письма приходили уже погибшим бойцам. Тогда эти письма оправляли обратно с сообщением о гибели солдата. Такие возвратные письма нередко заменяли «похоронку».

Если солдат попадал в госпиталь или его переводили в другую часть, на письмо ставили новый адрес и отправляли дальше. Некоторые письма не успевали за адресатом и доставлялись с опозданием.

Около 70 миллионов писем каждый месяц приходили на фронт. Круглосуточно работали почтовые сортировочные пункты, почтовые вагоны с вестями из дома пропускали по железным дорогам на особых условиях. Если в начале войны корреспонденция перевозилась преимущественно поездами, то с 1943 года широкое распространение получила почтовая авиация.

«Большую часть экспедиторов – так официально называли военных почтальонов – составляли мужчины. Это связано с тем, что сумки с письмами были довольно внушительны по весу, практически как пулемет. Экспедиторы подвергались на фронте значительной опасности: нередки были случаи их гибели, уничтожения врагом целых эшелонов с почтой», – дополнили сотрудники музея.