РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. Запущен бесплатный автобусный маршрут, который идет от железнодорожной станции «Подольск» до гипермаркета «Глобус» в микрорайоне Климовск, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник компании.

«В Подольске появился бесплатный автобусный маршрут до гипермаркета «Глобус» в микрорайоне Климовск. Он идет от железнодорожной станции «Подольск». Автобусы идут по расписанию с интервалом движения от 45 до 55 минут с 9:00 до 22:00», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что данный автобус бесплатный. Воспользоваться им смогут все желающие.