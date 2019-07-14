РИАМО – 14 июл. Во вторник, 16 июля, в нескольких районах столицы пройдут мероприятия для участников проекта «Московское долголетие», все их можно будет посетить бесплатно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В районе Лефортово состоится конкурс «Красавица «Московского долголетия». Участницы продемонстрируют свои таланты в области рукоделия, хореографии, кулинарии и других. Оценивать их будут зрители. Адрес: Госпитальная улица, дом 6. Начало в 11:00», – говорится в сообщении.

В парке «Садовники» (проспект Андропова, дом 58А) в 12:00 встретятся мастера «Московского долголетия». В прошлом году на таком слете в музее-заповеднике «Коломенское» провели аукцион стартапов и инициатив «Я умею, я могу».

В территориальном центре социального обслуживания «Южнопортовый» (Шарикоподшипниковская улица, дом 40) пройдет концерт народных песен «Россия-матушка». Выступать будут солистки хора «Вдохновение» и участницы проекта «Московское долголетие».

Территориальный центр социального обслуживания «Кузьминки» (филиал «Текстильщики») приглашает принять участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Мероприятие пройдет по адресу: 7-я улица Текстильщиков, дом 7, корпус 4. Начало в 14:00.

В Донском районе пройдет открытый урок по скандинавской ходьбе – это оригинальная и несложная техника при помощи специальных палок. Занятие проведет инструктор Вера Неклюдова.

Начало в 14:00 в детском парке по адресу: Загородное шоссе, строение 2.

В основе проекта «Московское долголетие» – регулярные занятия, проходящие в каждом районе. Их можно условно отнести к одному из трех направлений: спорту и здоровому образу жизни, досугу и творчеству, обучению и развитию.

Спортивный блок объединяет занятия в залах и на свежем воздухе. Самые популярные – общая физическая подготовка, фитнес, гимнастика, скандинавская ходьба, а также курс «Здорово жить».

Посетители творческих студий чаще всего выбирают танцы, рисование и пение. Наиболее талантливые ученики принимают участие в специально организованных конкурсах и выставках, а также выступают на концертах.

Самым же популярным среди москвичей старшего возраста стало направление «Обучение и развитие», в которое входят уроки английского языка, курсы компьютерной грамотности и занятия в рамках образовательного проекта «Серебряный университет».