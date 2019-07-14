РИАМО - 14 июл. На юго-востоке столицы в неэксплуатируемом доме произошло тление утеплителя, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

«Была заявка по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, дом 12. В неэксплуатируемом здании, находившемся на ремонте, происходило очаговое тление утеплителя под внешним облицовочным фасадом. Открытого огня не было», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате происшествия никто не пострадал.