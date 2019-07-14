РИАМО - 14 июл. Около 200 тысяч человек посетили мероприятия Дня московского транспорта в субботу, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Главным событием праздника стал второй в этом году парад трамваев, который посмотрели более 100 тысяч человек. Колонна из 19 трамвайных вагонов проследовала по центральным улицам города до Чистопрудного бульвара, где ее смогли увидеть все желающие», – отмечается в сообщении.

Мероприятия прошли и на других площадках города. На ВДНХ можно было увидеть ретро-транспорт, на проспекте Академика Сахарова состоялось выступление пилотажной группы ГИБДД «Каскад». Здесь также прошла выставка городского транспорта.

На площадках выступили участники проекта «Музыка в метро», везде гостей ждали розыгрыши сувениров и подарков.

Завершился праздник ночным велофестивалем. На нем был установлен рекорд, зафиксированный в книге рекордов Гиннеса – 2620 человек, одетых в фирменные футболки рекордсменов, образовали самую большую в мире фигуру в форме велосипеда.

В велопараде приняли участие 15 тысяч человек, они проехали около 11 километров по живописным улицам, набережным и бульварам ночной Москвы.