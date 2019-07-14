РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. В микрорайоне Кузнечики Подольска неизвестные в ходе драки разбили лобовое стекло автомобилю, припаркованному на улице Академика Доллежаля, разыскиваются свидетели инцидента, сообщил «РИАМО в Подольске» владелец автомобиля.

«Инцидент произошел сегодня (в ночь с 13 на 14 июля – ред.) около 02:00. На улице Академика Доллежаля в микрорайоне Кузнечики, у дома №25 в ходе драки неизвестные разбили у моей (припаркованной – ред.) машины лобовое стекло и зеркало с левой стороны», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что разыскивает очевидцев данного происшествия и просит всех, кто видел, что произошло, сообщить Егору Белякову в соцсети «ВКонтакте».