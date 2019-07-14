РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 июл. В подмосковных Котельниках 20 июля пройдет мастер-класс для детей по рисованию акварелью, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации городского округа.

«Двадцатого июля мы приглашаем юных жителей нашего города (Котельники – ред.) в возрасте от 6 лет и их родителей на открытый мастер-класс по сказочной акварели. Погрузимся в мир ярких красок, загадочных переливов и легкой дымки волшебных бликов», – говорится в сообщении.

Начало мастер-класса в 15:00. Он состоится в библиотеке торгового центра «МЕГА Белая Дача». Мероприятие проводится в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

В рамках проекта подготовлены разнообразные мероприятия и туристические маршруты. Кроме того, жителей области ждут события под брендом «Подмосковные вечера», их проведут в каждом муниципалитете.