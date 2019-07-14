РИАМО - 14 июл. В первый день закрытия участка «красной» ветки, 13 июля, столичный метрополитен успешно справился с перевозкой пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

В качестве альтернативы пассажиры выбирали для поездок по городу компенсационные маршруты автобусов КМ1 и КМ2, а также станции Калужско-Рижской линии, расположенные рядом с закрытыми станциями.

«Станция «Университет» временно стала конечной на Юго-Западном участке Сокольнической линии. Стоит отметить, что у вестибюлей станции хороший запас пропускной способности, и он была значительно выше среднего пассажиропотока, который в первый день закрытия увеличился на 35%», – отмечается в сообщении.

Станции, которые находятся рядом с закрытыми участками — «Теплый стан», «Калужская», «Беляево», «Академическая» и «Профсоюзная» — также справились с нагрузками. В часы пик пассажиропоток увеличился незначительно. Ими можно пользоваться в качестве альтернативного проезда.

Юго-западный участок Сокольнической линии метро между станциями «Университет» и «Коммунарка» закрыт с 13 по 20 июля в связи со строительством Большой кольцевой линии.

Для пассажиров закрыты станции «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». В обычном режиме линия возобновит работу 21 июля с открытием метро.