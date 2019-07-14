РИАМО – 14 июл. Одного двугорбого верблюда (бактриан) купил для разведения Московский зоопарк, сообщается на сайте госзакупок.

«Наименование лота: покупка живых животных (верблюд двугорбый) для ГАУ «Московский зоопарк». Разведение верблюдов и прочих животных семейства верблюжьих. Одна голова», – говорится в сообщении.

Кроме того, в проекте договора уточняется, что бактриана должны были доставить в Московский зоопарк из Индонезии до конца июня текущего года.

«Товар должен быть здоров, без внешних физических дефектов, что подтверждается ветеринарно-сопроводительной документацией, выданной уполномоченными органами страны-продавца», – добавляется в сообщении.

На сайте зоопарка поясняется, что в настоящее время одна самка верблюда уже живет на новой территории зоосада – около 20 лет назад ее доставили из Астраханской области, она живет вместе с лошадьми Пржевальского.