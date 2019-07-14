РИАМО – 14 июл. В июне пассажиры столичного метро и Московского центрального кольца (МЦК) оставили на станциях и в вагонах поездов более 840 различных предметов, это почти на 10% меньше, чем в предыдущем месяце, среди необычных находок – слепки зубов, губная гармошка и рупор, говорится в сообщении пресс-службы метро Москвы.

«В июне более 450 предметов возвращено владельцам, почти 300 вещей пассажирам вернули на станциях метро, и свыше 160 они забрали со склада забытых вещей метрополитена на станции «Котельники», куда поступают все обнаруженные в вестибюлях, вагонах и на станциях предметы», – отмечается в сообщении.

Часто в метро в июне оставляли сезонный транспорт – самокаты, скейтборды, велосипеды, самыми распространенными находками по-прежнему остаются детские коляски, чемоданы, рюкзаки и дорожные сумки с вещами.

Кроме того, в прошлом месяце пассажиры теряли сумки-холодильники, переноску для животных, часы, зонты и украшения.

«Всего с начала 2019 года на склад забытых вещей перенаправили более 5 тысяч предметов. Вещи хранятся на складе полгода с момента регистрации заявления о находке. При получении своей вещи пассажиру необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и заполнить заявление», – заключается в сообщении.