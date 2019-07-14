РИАМО - 14 июл. Русская православная церковь (РПЦ) благодарна властям Москвы за плодотворное сотрудничество, в частности, за постоянную организацию принесения святынь в столицу, сообщил в воскресенье журналистам пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Волков.

«Мы, конечно, благодарим власти города Москвы и лично Сергея Семеновича Собянина за ту многолетнюю и плодотворную работу, которую мы ведем вместе. Мы уже имеем очень большой и насыщенный опыт взаимодействия в организации принесения святынь. И вот это принесение мощей святых Петра и Февронии не исключение», - сказал Волков.

Он отметил, что мощи святых благоверных Петра и Февронии впервые были перемещены из мурманского монастыря.

В воскресенье в Москву прибыли мощи Петра и Февронии, покровителей брака, их привезли для поклонения в храм Христа Спасителя. Торжественное богослужение совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В храме на молебен собралось большое количество верующих из разных городов России.

Мощи привезли из Свято-Троицкого женского монастыря Мурома в столичный храм Христа Спасителя. Они пробудут в Москве до 21 июля.