РИАМО - 14 июл. На акцию за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму пришли, по официальной информации, около 1 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД РФ по столице.

«В несогласованном властями Москвы публичном мероприятии в центре столице принимают участие около 1 тысячи человек», – отмечается в сообщении.

Мероприятие проходит в Новопушкинском сквере. Власти столицы предупредили организаторов акции об ответственности за проведение несогласованного митинга.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года. До участия в них не допустили нескольких кандидатов, в том числе юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и самовыдвиженца при поддержке «Единой России» Рената Лайшева. У ряда кандидатов признали недействительным слишком большой процент подписей.