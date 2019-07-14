РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. В Подольске на фестивале «Православная семья», посвященном памяти святых Петра и Февронии, вручили грамоты от местного благочиния волонтерским организациям округа в воскресенье, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Фестиваль «Православная семья» начался в 12:00 в парке Талалихина и приурочен к минувшему Дню семьи, любви и верности. Организовывают мероприятие волонтеры движения «Милосердие - Подольск» при содействии Подольского благочиния. Для гостей фестиваля подготовили праздничный концерт, мастер-классы и многое другое. Открыл фестиваль приветственным словом благочинный Подольских церквей протоиерей Олег Сердцев.

«Огромное спасибо волонтерам городского округа, которые искренне трудятся и делают добрые дела, приходят на помощь тем, кто в этом нуждается. От Подольского благочиния хочу вручить грамоты за многолетнюю жертвенную помощь волонтерскому движению «Милосердие – Подольск», социально-благотворительному проекту «Лавка добра», – сказал Сердцев.

Также грамотой были отмечены социально-волонтерская группа во имя мученика Тимофея и кинологический питомник «Стая снежных псов». Помимо этого, движению «Милосердие – Подольск» в ходе торжественной части вручили ноутбук, необходимый волонтерам для дальнейшей благотворительной работы.

Как пояснила соцработник Подольского благочиния и руководитель волонтерского движения «Милосердие – Подольск» Валентина Лобанова, фестиваль «Православная семья» проводится в муниципалитете во второй раз и в планах организаторов продолжить данную традицию в дальнейшем.

«Помимо развлекательной части мы проводим благотворительную ярмарку, а все собранные в ходе фестиваля средства передадим в помощь двум тяжелобольным детям. В фестивале приняли участие более 10 волонтерских, благотворительных организаций, а также организации, объединяющие многодетные семьи Подольска, – «Большая семья большого Подольска» и «Справимся вместе», – дополнила Лобанова.