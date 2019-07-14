РИАМО - 14 июл. В Москве около храма Христа Спасителя во время пребывания мощей святых благоверных Петра и Февронии будут работать около 300 волонтеров, сообщил в воскресенье журналистам руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

«В Москве организован штаб по организации доступа к мощам. У нас организовано медицинское обеспечение. Естественно, будет обеспечен общественный порядок. Работают около 300 волонтеров. Все, что нужно для того, чтобы люди спокойно могли прийти в храм Христа Спасителя и поклониться мощам, все организовано», - сказал Сучков.

Он отметил, что доступ к мощам будет открыт ежедневно с 15 по 20 июля с 08:00 до 20:00.

«У нас, как и в прошлый раз, организован отдельный вход для инвалидов, матерей с маленькими детьми», - добавил Сучков.

В воскресенье в Москву прибыли мощи святых благоверных Петра и Февронии, покровителей брака, их привезли для поклонения в храм Христа Спасителя. Торжественное богослужение совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В храме на молебен собралось большое количество верующих из разных городов России.

Мощи святых привезли из Свято-Троицкого женского монастыря Мурома в столичный храм Христа Спасителя. Они пробудут в Москве до 21 июля.