РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. В центре подмосковного Подольска образовалась пробка длиной около 2 километров в воскресенье днем, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса на 16:03, в центре города образовалась почти двухкилометровая пробка. Движение затруднено с поворота с улицы Карла Маркса на проспект Ленина до поворота на Индустриальную улицу с Большой Серпуховской. Средняя скорость движения – 20 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Кирова, Рабочая, Советская, на Революционном проспекте и других.