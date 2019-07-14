РИАМО - 14 июл. На Всемирной летней универсиаде в Неаполе спортсменка из Подмосковья Екатерина Селезнева завоевала сразу пять наград, четыре золотых и одну бронзовую, говорится в сообщении пресс-службы министерства физкультуры и спорта Московской области.

«Золото Екатерина Селезнева завоевала в индивидуальном многоборье (83,6 балла), а также упражнениях с обручем (21.2 балла), мячом (21.55 балла) и лентой (20.45 балла). Кроме того, на счету Екатерины Селезневой бронза в упражнениях с булавами (20 баллов)», — говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что художественная гимнастика – одна из визитных карточек российского спорта.

«Наш регион воспитал и продолжает воспитывать чемпионок, лучших из лучших в своем виде спорта. Екатерина Селезнева в очередной раз показала всему миру уровень российской и подмосковной художественной гимнастики», — сказал министр.