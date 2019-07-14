РИАМО – 14 июл. В столице водитель такси, усыпив пассажира, выкрал у него наручные часы, банковские карты и ювелирные украшения, а затем оставил его на трассе в Подмосковье, материальный ущерб составил свыше 270 тысяч рублей, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Накануне возле кафе, располагающегося по адресу: улица Краснопрудная, дом 1, таксист предложил мужчине подвезти его до дома.

«Со слов потерпевшего, у дома 11, корпуса 2 на Нагорной улице таксист напоил его неустановленной жидкостью, в результате чего он потерял сознание. Пассажир пришел в сознание на трассе, предположительно в Московской области, и обнаружил отсутствие трех банковских карт (с двух карт впоследствии были списаны денежные средства в сумме 29 тысяч рублей), ювелирных изделий, наручных часов, телефона сотовой связи. Неизвестный скрылся», – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил около 273 тысяч рублей. Пострадавший не обращался за помощью к медикам.

По данному факту возбуждено уголовное дело.