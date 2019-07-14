РИАМО – 14 июл. На юго-западе столицы похитили иномарку стоимостью свыше 1 миллиона рублей, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию поступило сообщение о краже автомобиля от дома 46 на Севастопольском проспекте.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный совершил кражу принадлежащего мужчине автомобиля Lexus LX570 и скрылся», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся операвтино-разыскные мероприятия.