РИАМО – 14 июл. Вооруженный пистолетом таксист вынес из квартиры мужчины на юго-западе столицы свыше 600 тысяч рублей, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

Днем 13 июля в полицию обратился гражданин 1984 года рождения и сообщил о разбое по адресу: Новоясеневский проспект, дом 22.

«Прибывшие оперативники установили, что в квартиру по указанному адресу путем свободного доступа вошел водитель такси, подвозивший потерпевшего и, угрожая мужчине предметом, похожим на пистолет, открыто похитил 610 тысяч рублей», – сказал собеседник агентства.

Он дополнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».