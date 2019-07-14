РИАМО – 14 июл. В Москву прибыли мощи святых благоверных Петра и Февронии, покровителей брака, их привезли для поклонения в храм Христа Спасителя, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

В храме Христа Спасителя начался торжественный молебен перед их честными мощами, который возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вход на молебен свободный, на данный момент уже собралось большое количество верующих из разных городов России.

«Сегодня совершилось такое событие, наверное, из ряда вон выходящее, пришли князья муромские в этот храм, чтобы дать возможность нам и нашим близким, живущим семейной жизнью, приложиться к этой святыне, а прикоснувшись, получить ту благодатную силу, которая даст возможность изменить свое человеческое «Я», - сказал патриарх.

Он попросил прихожан напомнить близким и родным о том, что в храм Христа Спасителя приехали мощи святых благоверных князей Петра и Февронии.

Мощи святых благоверных Петра и Февронии, покровителей брака, привезли из Свято Троицкого женского монастыря Мурома в столичный храм Христа Спасителя. Они пробудут в Москве до 21 июля.

Начиная с 15 июля 2019 года с 8:00 до 20:00 очередь к мощам святых благоверных князей Петра и Февронии будет формироваться на Пречистенской набережной по стороне, примыкающей к Москве реке.

Далее путь следования предполагает движение по Пречистенской набережной со стороны Крымского моста – по Соймоновскому проезду – по улице Волхонка – до центрального входа в храм Христа Спасителя.

Автобусы с паломниками из регионов, согласно предварительной заявке, будут определены на парковку на Фрунзенской набережной. Проезд на автобусах к храму Христа Спасителя будет ограничен.

Доступ паломников к мощам будет осуществляться ежедневно с 15 по 20 июля с 8:00 до 20:00.