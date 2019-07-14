РИАМО – 14 июл. В центре столицы стартовала несанкционированная акция, ее участники выступают за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».

«Мероприятие проходит в Новопушкинском сквере», – говорится в сообщении.

По данным ряда СМИ, там собралось несколько сотен человек.

Власти столицы предупредили организаторов акции об ответственности за проведение несогласованного митинга.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года. На данных выборах решено провести эксперимент по электронному голосованию. Голосование через интернет будет доступно в трех избирательных округах: №1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 – Бибирево, Лианозово, Северный; №30 – Чертаново Центральное и Южное.