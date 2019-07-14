РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 июл. Жители подмосковного Красногорска 15 июля смогут проститься с бывшим главой администрации муниципалитета, государственным и военным деятелем Романом Попковичем, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина в своем аккаунте в Instagram.

«С отдельными людьми уходит часть истории... Ушел из жизни первый глава администрации Красногорска Роман Семенович Попкович. Мои соболезнования родным и близким Романа Семеновича. Светлая память. Прощание состоится в понедельник, 15 июля, в ДК «Подмосковье» в 11:00», – написала Хаймурзина.

Она отметила, что Попкович был человеком слова, решительным и ответственным. Он принимал сложные решения в непростое для страны и района время и всегда по-настоящему волновался за Красногорск.

«Роман Семенович ребенком пережил блокаду Ленинграда, принимал участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Был награжден Орденом Мужества, Орденом Почета, Орденом Красной Звезды», – дополнила Хаймурзина.

Попкович был депутатом Госдумы второго созыва, возглавлял комитет по обороне. Был удостоен званий почетный строитель России, почетный житель Красногорска. Он скончался 12 июля на 83-м году.