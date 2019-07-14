РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 июл. Власти готовы провести встречу с жителями поселка Малаховка Люберец по вопросам концепции благоустройства парка «Малаховское озеро», сообщил журналистам начальник территориального управления «Красково- Малаховка» Сергей Паршуткин.

В воскресенье в Малаховке прошла встреча, организованная активистами, которые выступают против концепции благоустройства парка «Малаховское озеро». На мероприятие они пригласили местных жителей, сотрудников территориального управления «Красково-Малаховка».

«Люди выступают против некоторых моментов концепции благоустройства. Мы попросили их обобщить свои претензии и передать нам. Территориальное управление готово провести встречу с жителями и активистами рассказать подробно о концепции, обсудить», – заявил Паршуткин.

Жители собрали инициативную группу. В частности, они просят не застраивать берег озера, не асфальтировать дорожки и сохранить экосистему. Они опасаются, что благоустройство парка может нарушить ее.

«Здесь будут лавочки, урны. Пляж тоже никуда не денется, люди также будут купаться», – подчеркнул Паршуткин.

Существующая зона отдыха образовалась вокруг Малаховского озера, история которого насчитывает более 300 лет.

Комплексное благоустройство территории предусматривает создание комфортных зон отдыха для жителей и гостей Малаховки с учетом сложившейся инфраструктуры парка (входные группы, зоны отдыха, игровые зоны).

Планируется упорядочивание существующей тропиночной сети с устройством велодорожки, установкой новых детских игровых и спортивных комплексов и площадок, в том числе для маломобильных групп населения.

С западной и южной сторон озера предполагается устройство набережной со смотровыми площадками, выступающими над водой. В центре озера будет бить фонтан.