РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 июл. Власти готовы провести встречу с жителями поселка Малаховка Люберец по вопросам концепции благоустройства парка «Малаховское озеро», сообщил журналистам начальник территориального управления «Красково- Малаховка» Сергей Паршуткин.
В воскресенье в Малаховке прошла встреча, организованная активистами, которые выступают против концепции благоустройства парка «Малаховское озеро». На мероприятие они пригласили местных жителей, сотрудников территориального управления «Красково-Малаховка».
«Люди выступают против некоторых моментов концепции благоустройства. Мы попросили их обобщить свои претензии и передать нам. Территориальное управление готово провести встречу с жителями и активистами рассказать подробно о концепции, обсудить», – заявил Паршуткин.
Жители собрали инициативную группу. В частности, они просят не застраивать берег озера, не асфальтировать дорожки и сохранить экосистему. Они опасаются, что благоустройство парка может нарушить ее.
Существующая зона отдыха образовалась вокруг Малаховского озера, история которого насчитывает более 300 лет.
Комплексное благоустройство территории предусматривает создание комфортных зон отдыха для жителей и гостей Малаховки с учетом сложившейся инфраструктуры парка (входные группы, зоны отдыха, игровые зоны).
Планируется упорядочивание существующей тропиночной сети с устройством велодорожки, установкой новых детских игровых и спортивных комплексов и площадок, в том числе для маломобильных групп населения.
С западной и южной сторон озера предполагается устройство набережной со смотровыми площадками, выступающими над водой. В центре озера будет бить фонтан.
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