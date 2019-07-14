РИАМО - 14 июл. Эксперты Росконтроля проверили качество бутилированной питьевой воды, для тестирования была закуплена негазированная вода в 1,5-литровых пластиковых бутылках семи марок: «ВкусВилл», Vittel, «Святой источник», «Сенежская», «Архыз», «Волжанка» и «Волна Байкала», сообщается на сайте Росконтроля.

«Образцы «Сенежская» и «Архыз» изготовлены по ГОСТу. «ВкусВилл», «Волжанка», «Волна Байкала»,Vittel и «Святой источник» выработаны в соответствии с техническими условиями производителя, информацию о которых на этикетку он не вынес. Вся вода, кроме Vittel – отечественного производства. Vittel производится и разливается во Франции», – говорится в сообщении.

«Сенежская» получила от специалистов самый высокий рейтинг – 82 балла из 100. Она безопасная, физиологически полноценная по минеральному составу, имеет благоприятные органолептические свойства. Содержание фтора соответствует нормам физиологической полноценности, однако недостаточно для нанесенной производителем маркировки «Содержит фториды». Содержит довольно много лития (в минеральной воде не нормируется).

Немного ниже оценка у воды «ВкусВилл» – 81,79 баллов у «Святого источника», по 70 – у марок Vittel и «Воды Байкала».

В категорию товаров с замечаниями попали марка «Волжанка» и «Архыз». У «Волжанки» фактическое содержание фторидов в пять раз ниже, чем требуется для воды высшей категории качества и указано в маркировке, однако она безопасна. «Архыз», получивший самую низкую оценку 68 баллов, не соответствует указанному в маркировке стандарту по содержанию хлоридов (их почти в два раза больше, чем должно содержаться в воде из этой скважины). По содержанию фтора не соответствует нормам физиологической полноценности минерального состава питьевой воды (не являются обязательными). Однако эта вода безопасна.