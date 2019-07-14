РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. В поселке МИС Подольска 16 июля проведут праздник для детей, в ходе которого участникам расскажут об истории шоколада, сообщается в группе муниципального бюджетного учреждения «Надежда» в соцсети «ВКонтакте».

«В сельском доме культуры «Надежда» поселка МИС Подольска 16 июля проведут праздник «Шоколадная страна». В рамках мероприятия ребята побывают в сказочной стране – Шоколандии. Дети узнают много интересного о создателе, памятниках этого лакомства и многом другом. Атмосфера праздника будет поддерживаться конкурсами», – говорится в сообщении.

В частности, ребят ждут интерактивы: «Лучшие танцоры Шоколандии»; «Шоколадный шоколад»; «Обжорка»; «Шоколадная разминка». Начнется мероприятие в 12:00 по адресу: поселок МИС, дом 25. Вход свободный.