РИАМО – 14 июл. Северный вестибюль станции «Кропоткинская» Сокольнической ветки метро Москвы может поменять режим работы в период с 15 по 21 июля, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«C 15 по 21 июля на станции «Кропоткинская» по требованию полиции возможны ограничения на вход/выход со стороны северного вестибюля (выходы 2, 3 – к храму Христа Спасителя)», – говорится в сообщении.

Из Свято‑Троицкого женского монастыря Мурома в воскресенье в столичный храм Христа Спасителя доставят мощи святых благоверных Петра и Февронии, покровителей брака.

Восьмого июля и 19 сентября Русская православная церковь чтит память муромских святых супругов Петра и Февронии, живших на рубеже XII‑XIII веков. Их брак является образцом христианского супружества. Святые Петр и Феврония почитались на Руси как покровители супружеской жизни.

В 2008 году в Совете Федерации была одобрена инициатива об учреждении в день памяти святых благоверных Петра и Февронии нового государственного праздника – Всероссийского дня супружеской любви и семейного счастья (8 июля).