РИАМО – 14 июл. Каждое второе воскресенье июля в России отмечается День рыбака, узнать больше об этом ремесле жители столицы смогут на выставке Дарвиновского музея, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Выставка «О рыбаках и рыбке» рассказывает о всевозможных способах добычи рыбы, о самых заядлых рыболовах и об истории этого ремесла.

«Одна часть экспозиции посвящена людям, другая – животным. Выставочный проект подготовлен совместно с Музеем Москвы, Государственным музеем Востока, Музеем К.Г. Паустовского, Музеем традиционного искусства народов мира, Музеем охоты и рыболовства Росохотрыболовсоюза», – говорится в сообщении.

Одни из самых искусных рыболовов в животном мире – птицы. У каждого вида – свой способ охоты. Олуши могут погружаться в воду на глубину до 25 метров, а у поверхности развивать скорость до 140 километров в час.

Фрегаты и буревестники отнимают добычу у других птиц, хотя могут охотиться и сами. Цапля подкарауливает жертву, стоя по колено в воде, и использует острый клюв, как копье. А кваквы поступают совсем хитро – прикармливают рыбу найденным хлебом. Узнать о самых искусных пернатых рыболовах можно на выставке в Дарвиновском музее.

Посоревноваться в искусстве рыбной ловли с птицами могут разве что хищные рыбы. У них очень разные тактики: одни подкарауливают добычу, другие охотятся из засады, третьи развивают рекордную скорость, четвертые используют хитроумные приманки.

«Специально к выставке таксидермисты музея изготовили челюсти атлантической сельдевой акулы и щуки, чтобы наглядно продемонстрировать смертоносные «инструменты» для рыбалки», – уточняется на сайте.

Древнему человеку, который научился рыбачить у хищников, было сложнее – снасти приходилось изготавливать самостоятельно. Самые ранние археологические находки рыболовного инвентаря относятся к эпохе неолита. Среди них — колья запруды (V–IV века до нашей эры), а также гарпуны, крючки, грузила и поплавки, которые сперва делали из легко поддающихся обработке дерева, кости и раковин моллюсков.

Новые материалы дали бронзовый и железный века. Позже стали появляться остроги с разным количеством зубьев (на выставке представлены остроги с девятью зубьями), крючковые снасти — ярусы и самоловы.

В XII–XIV веках ведущую роль в рыболовстве занимали промысловые сети из льняной пряжи. В России к XIV веку добывали около 30 видов рыбы — среди них были щука, карась, сом, судак, осетр и окунь.

Для коренных народов Севера рыболовство издавна было традиционным занятием и основным видом деятельности. Рыбья кожа была не менее ценным ресурсом, чем мясо: из нее мастерили одежду, обувь и даже натягивали на окна вместо стекол. Некоторые народы, которые населяли берега Сахалина и Приамурья и наиболее активно использовали ее, получили прозвище «рыбокожие».

На выставке представлены уникальные фотографии конца XIX — начала XX века, на которых представители северных народов запечатлены за рыбной ловлей, обработкой кожи и с уже готовыми изделиями. Фотоматериалы предоставлены краеведческими музеями Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска.

В России рыбалка стала элитным развлечением намного позже, чем в Европе. Первые удочки появились в конце XIX века, как и литература на тему ужения – например, «Записки об ужении рыбы» Сергея Аксакова и журнал «Природа и охота». На страницах последнего опытные рыболовы рассказывали о заграничных новинках и передовых способах лова, а также давали практические советы (например, как самостоятельно смастерить снасти).

В советское время рыбалка стала доступна всем слоям населения, и многие любители делали своими руками блесны, мушки и грузила-кормушки. На выставке представлены поплавки из перьев птиц, колючек дикобразов и пенопласта. Помимо самодельных приспособлений, здесь можно увидеть и заводскую продукцию советских лет.