РИАМО - 14 июл. Родители силой увезли 20-летнюю москвичку в Чечню, чтобы выдать замуж, девушка сбежала в кризисный центр, но ее нашли, сообщает «Медиазона».

Девушка проживала с родителями в квартире в Москве. Отец настаивал, что она должна поехать в Чечню и выйти замуж. В итоге, по словам волонтеров женского кризисного цента «Китеж», ей запретили выходить на улицу и ходить на учебу, а также отобрали паспорт.

«Я знаю, что, уехав из Москвы этим летом, обратно я точно не вернусь, и выбраться из республики будет гораздо сложнее. Но все равно мне очень трудно решиться, я жалею родителей и очень сильно боюсь за свою жизнь одновременно. Они найдут меня и в лучшем случае закопают где-нибудь в лесу как величайший позор человечества, а в худшем – я все-таки выйду замуж», – писала девушка правозащитникам из организации «Правовая инициатива».

Активистка Дарья Серенко рассказала, что девушка несколько недель готовилась к побегу от родителей. Пятого июля она приехала в кризисный центр, но уже через пять дней она покинула учреждение, не забрав даже деньги и документы.

12 июля подопечная вышла на связь с подругой и сказала, что родители нашли ее и собираются насильно увезти в Чечню. Она сообщила номер рейса и сказала, что ее накачивали лекарствами и фенибутом.

Отчаявшаяся студентка даже попыталась покончить с собой, но не успела. Об этом она тоже рассказала подруге.

Серенко полагает, что решение о скором отъезде могло быть связано с тем, что девушка встречалась с русским парнем, и ее родители об этом узнали. По словам волонтера, молодому человеку поступали угрозы.

Вечером 12 июля волонтеры обратились в полицию. Силовики переговорили с родителями и сказали, что все в порядке.

Сотрудники кризисного центра приехали в аэропорт «Внуково», чтобы встретиться с подопечной. По их словам, она вела себя странно и заторможено. У нее были перекрашены волосы из рыжего в темный. Родственники не позволили волонтерам поговорить с девушкой, а отец сильно схватил за плечо активистку и попытался сфотографировать.

В итоге семья прошла в самолет, а полицейские сообщили, что не оснований задерживать пассажиров.