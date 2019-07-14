РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил работников почтовой связи подмосковного Подольска с профессиональным праздником и пожелал крепкого здоровья, об этом парламентарий написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Наша страна ежегодно во второе воскресение июля отмечает День российской почты. Можно с уверенностью сказать, что почта сыграла значительную роль в историческом развитии нашего государства. Уважаемые работники и ветераны почтовой связи горокруга, позвольте мне от всего сердца поздравить вас с этим праздником!» - написал Максимович.

Он добавил, что все работники – настоящие профессионалы, день за днем ответственно исполняющие свои нелегкие обязанности и тем самым соединяющие поселки и города всей планеты в единое почтовое пространство.

Он пожелал сотрудникам почтовой связи много светлых дней, верных друзей и крепкого здоровья.