РИАМО - 14 июл. В Егорьевске сотрудники Росгвардии задержали мужчину с обрезом охотничьего ружья, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного управления Росгвардии.

«Во время патрулирования улицы Кирпичная сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на мужчину, в руках которого был предмет, схожий с охотничьем ружьем. Увидев приближающуюся патрульную машину, гражданин ускорил шаг и попытался скрыться. Сотрудники Росгвардии остановили беглеца», – отмечается в сообщении.

По словам мужчины, охотничье ружье он нашел в мусорном контейнере. 42-летнего жителя Егорьевска доставили в полицию.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Оружие отправлено на экспертизу.