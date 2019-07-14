РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. В Подольске священник освятил благотворительный склад Центра защиты материнства и детства «Ева» для помощи беременным и многодетным в трудной жизненной ситуации, сообщается на странице активиста, общественника Ольги Лебедевой в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня, 14 июля, состоялось освящение благотворительного склада Центра защиты материнства и детства «Ева» при Подольском благочинии. Чин освящения совершил священник Алексей Суриков, настоятель Никольского храма в Кузнечиках, ответственный за социальное служение и благотворительность Подольского благочиния», – написала Лебедева.

Она отметила, что склад помогает кризисным беременным, молодым матерям и семьям в трудной жизненной ситуации. Адрес склада: улица Мира, дом 12/5.

«Пока работаем в тестовом режиме по запросу. Договориться можно по телефону:8(910)000-78-72. Если вы хотите принести помощь или вам нужна помощь и поддержка, обращайтесь», – резюмировала Лебедева.