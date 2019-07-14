РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. В подмосковном Подольске планируют отремонтировать сломанную опору уличного освещения на Южном обходе до конца июля, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска через «Добродел» написал жалобу на аварийные опоры линий наружного освещения. Он отметил, что на объездной дороге из Подольска (Южный обход Подольска, при пересечении дороги в микрорайоне Климовск) сломался фонарь. Он добавил, что имеется риск падения фонаря на проезжую часть.

«Домодедовское РУАД рассмотрело обращение по вопросу восстановления поврежденной опоры освещения на автодороге Южный обход . Специалистами проведено комиссионное обследование участка, указанного в обращении. В результате обследования выявлены повреждения опоры освещения. Работы по восстановлению поврежденной опоры освещения будут выполнены в срок до 31 июля», - сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог № 4 Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.