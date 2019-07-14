РИАМО - 14 июл. В Дубне у 60-летнего мужчины угнали автомобиль Lexus RX 350 стоимостью около 3,85 миллиона рублей, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Преступление было совершено в период с 21:00 12 июля до 04:35 13 июля в Дубне на улице Володарского», – отметил собеседник агентства.

Он пояснил, что мужчина сразу же обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.