РИАМО - 14 июл. Трое парней в Ленинском районе забили до смерти 43-летнего мужчину, против злоумышленников возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Пострадавшего в состоянии комы доставили 11 июля в Видновскую больницу из дома на улице Школьной в селе Молоково Ленинского района. 12 июля он скончался», – сказал собеседник агентства.

Он дополнил, что подозреваемых удалось задержать 13 июля. Одному из них 26 лет, двум другим – по 21.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы.