РИАМО – 14 июл. Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь решила объявить голодовку после того, как ей не удалось собрать достаточного количества подписей для выдвижения на выборы в Мосгордуму.

«Комиссия 43 округа дала протокол: хотят забраковать почти 15% подписей избирателей, 725 штук, при допустимом браке в 10%. <…> Это означает снятие меня с выборов в Мосгордуму», – написала Соболь в своем Twitter-аккаунте.

По ее мнению, это «политическое решение». Соболь решила объявить голодовку, поскольку полагает, что ее «право растоптано». Правозащитница намерена бороться «до победного конца».

Ранее до выборов в Мосгордуму не допустили главу Красносельского района Илью Яшина и единоросса Рената Лайшева.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года. На данных выборах решено провести эксперимент по электронному голосованию. Голосование через интернет будет доступно в трех избирательных округах: №1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 – Бибирево, Лианозово, Северный; №30 – Чертаново Центральное и Южное.