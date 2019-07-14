РИАМО - 14 июл. В городском округе Шатура задержали 36-летнего мужчину, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью гражданской супруге, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Преступление было совершено в городе Рошаль на улице Октябрьской Революции. Мужчина ударил свою 33-летнюю сожительницу ножом. Женщину госпитализировали.

«Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», – сказал собеседник агентства.

Он дополнил, что подозреваемый уже имеет судимость.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.