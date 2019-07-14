РИАМО - 14 июл. В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» в воскресенье отменили и задержали 17 рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» три рейса задержаны. В «Домодедове» задержали три рейса, еще пять отменили. В «Шереметьеве» задержали шесть рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмен и задержек рейсов не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.