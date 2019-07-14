РИАМО – 14 июл. Следственное управление выясняет обстоятельства крушения дельталета в Тверской области, на борту находились двое жителей Подмосковья, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«По предварительным данным, сегодня примерно в 6:00 в поле, расположенном вблизи деревни Киселево Кимрского района Тверской области, обнаружены обломки дельталета, накануне вылетевшего из деревни Владышино. На борту находились двое жителей Московской области 1972 и 1964 года рождения, которые в результате крушения скончались», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, резюмируется на сайте.