РИАМО – 14 июл. Развитие деловой среды во всех столичных районах помогает снизить интенсивность маятниковой миграции, в последние годы 90% рабочих мест в Москве создаются вне центральных районов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Об этом рассказал Сергей Собянин в программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

«Одна из главных задач власти – правильное развитие мегаполиса в соответствии с грамотной градостроительной политикой. Важно тесно взаимодействовать с девелоперами, которые готовы работать в спальных районах. Это позволит создать деловую среду вне центра столицы и уменьшить интенсивность маятниковой миграции», – заявил градоначальник столицы.

Собянин дополнил, что власти освободили девелоперов от дополнительный платы за создание коммерческих объектов: офисов, магазинов, коммерческих центров и так далее. У девелоперов появится больше было стимула создавать рабочие места.

Инвесторы получат льготы при возведении и реконструкции коммерческой недвижимости за пределами ТТК. В результате на восемь – десять процентов снизится себестоимость таких зданий.

По оценкам экспертов, благодаря новым мерам поддержки инвесторы смогут реализовать многие проекты, которые в прежних условиях были нерентабельными. Так, на территории реорганизуемых промышленных зон можно будет создать кварталы смешанной застройки, жители которых будут обеспечены рабочими местами.

Увеличение объемов строительства коммерческой недвижимости за пределами ТТК даст импульс для развития бизнеса, а сокращение маятниковой миграции улучшит экологию и транспортную ситуацию в городе.

Важным фактором равномерного развития районов мегаполиса является система общественного транспорта. Одним из самых эффективных проектов современной столицы стали Московские центральные диаметры (МЦД).

Первые два диаметра планируется запустить в конце 2019 — начале 2020 года. Они соединят разные направления Московской железной дороги (МЖД) и сделают передвижение по столице быстрее и комфортнее.

Сейчас радиальные направления железной дороги соединяют с МЦК. Так, в 2017 году организовали пересадку с платформы Фрезер Казанского направления МЖД на станцию МЦК «Андроновка», в 2018 году закончили интеграцию МЦК с платформами Курского, Савеловского, Павелецкого и других направлений МЖД.

Также в июле нынешнего года заработал северный терминал транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Стрешнево». Его построили в рамках интеграции станции МЦК «Стрешнево» с платформой «Ленинградская» Рижского направления МЖД. В будущем здесь смогут сделать пересадку пассажиры МЦД-2 Нахабино – Подольск.

«Процентов 10 населения Москвы получает доступ к МЦК за счет Рижского и Курского направлений железной дороги. Это только одна такая платформа пересадочная, или транспортно-пересадочный узел. Мы девять таких создаем. Из них пять уже построено, четыре находятся в активной стадии. Я думаю, что большая часть в этом году будет запущена. Каждый такой объект меняет транспортную логистику в Москве», – уточнил Собянин.

Протяженность МЦД-2 Нахабино – Подольск составит 80 километров. На маршруте будет 38 остановок, а также 15 пересадок на станции метро, МЦК и железнодорожные платформы. Общее время в пути – 116 минут.