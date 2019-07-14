РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. В роддоме Подольска 15 июля проведут встречу о колыбельных, в ходе которой все желающие смогут послушать старинные колыбельные песни, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках проектов «Культура малой Родины», «Здоровое будущее» и «Крепкая семья» 15 июля в 14:00 состоится очередная встреча «Колыбельные», организованная сельским домом культуры «Молодежный», в Подольском родильном доме на улице Кирова, 38. Для зрителей прозвучат старинные народные колыбельные песни, авторские и популярные из кинофильмов», - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что старинные колыбельные благотворно влияют на здоровый сон и психику новорожденного.

Гостям расскажут о таинстве зарождения ребенка, его внутриутробном развитии, о рождении и о помощи матери в адаптации ребенка после рождения. В подготовке материалов были использованы работы психологов, изучающих развитие новорожденных детей и влияние голоса мамы на психологическое состояние младенца.